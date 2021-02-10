Конору Макгрегору приставили ніж до горла

Колишній чемпіон UFC пережив гострі відчуття під час візиту до знаменитого м'ясника в Дубаї

Знаменитий кухар Нусрет Гекчен на прізвисько "Хлопець з сіллю" опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому показав, як в Дубаї подає колишньому чемпіонові UFC у двох вагових категоріях Конору Макгрегору свій знаменитий золотий стейк.

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Шеф за традицією ефектно нарізав м'ясо, а ось право посолити його довірив Конору. При цьому перший шматочок м'яса Гекчен особисто відправив до рота Макгрегора, приставивши ніж до горла спортсмена.

"Він обожнює мій золотий стейк", – підписав відео Нусрет

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Нагадаємо, що Гекчен володіє популярною мережею стейк-хаусів Nusr-Et, а його техніка приготування і витримки м'яса стала інтернет-мемом. Серед клієнтів турецького шефа і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

З січня 2017 року Гекчен став широко відомий завдяки серії вірусних відеороликів, в яких спритно ріже м'ясо і незвичайним способом посипає сіллю: піднявши щіпку в повітря на рівень передпліччя, пускає великі кристали солі з кінчиків пальців на лікоть, щоб звідти вони зісковзнули на страву.

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Заходять до закладу популярного м'ясника футболіст "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, співак Андреа Бочеллі і ще безліч зірок з різних сфер. Із задоволенням бував тут і легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.

До речі, недавно в гості до відомого турецького м'ясникові в Дубаї завітала і українська гімнастка Ганна Різатдінова.

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