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На Макгрегора пошел с ножом, а Ломаченко побоялся: Вася наведался к известному повару в США

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 мая, 08:45
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Украинский боксер стал гостем знаменитого голливудского повара. На глазах у Василия Ломаченко Нусрет Гекче мастерски разделал стейк и посолил в своем знаменитом стиле
Василий Ломаченко отведал знаменитый стейк Нусрета Гекче
Василий Ломаченко отведал знаменитый стейк Нусрета Гекче

Украинский боксер Василий Ломаченко в паузах между тренировками и вывешиванием флага Аккермана отправился в ресторан, чтобы отведать фирменный стейк знаменитого повара Нусрета Гекче по прозвищу "Парень с солью".

Нусрет мастерски разделал кусок мяса на глазах у боксера, а затем в своем стиле артистически посыпал его солью, за что и получил свое прозвище. Тем не менее он не стал кормить украинца с ножа, как он это проделал с Конором Макгрегором. Может, испугался?

В тренде

Нусрет Гекче очень популярный в США. Только на его страницу в Instagram подписано более 35 миллионов человек. Для сравнения, у Васи всего 1,9 миллионов фоловеров. Его гостями становятся главные знаменитости Голливуда. Недавно у него гостили Аль Пачино, Марк Уолберг и Джейсон Стейтем.

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