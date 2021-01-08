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Лопес відмовляється давати реванш Ломаченку: "Я буду придурком, якщо погоджуся"

8 січня, 18:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Американський боксер вважає, що українець не заслужив реванш своїм ставленням до суперника

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес в черговий раз заявив, що не має наміру знову зустрічатися на рингу з українцем Василем Ломаченком. Нагадаємо, в жовтні Лопес переміг Ломаченка за очкамиі відібрав у нього пояс WBO і WBA.

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"Тому що я буду дурнем. Тому що всі в команді Ломаченка були виродками у відношенні до мене, мого батька. Він не хотів включати в наш контракт пункт про бій-реванш. Є багато інших речей, в які я можу по-справжньому вляпатися, але я не буду. Я дивлюся в інший бік. я шукаю більшого і кращого", – сказав Лопес Fight Hub TV, якого цитує Boxingscene.

Втім, Ломаченко раніше в інтерв'ю SnowQueenLA заявив, що відмовився від пункту про реванш після уловки Лопеса-старшого. Раніше Василю Ломаченку жорстко вказали на його місце.

"В інтерв'ю перед боєм батько Лопеса сказав, що я додам пункт про бій-реванш, тому що боюся програти. Тому я сказав своєму менеджеру Егісу Клімасу: "Мене не хвилює, чи є пункт, я готовий його виключити". А після бою вони сказали, що це наша сторона відмовилася... Вони маніпулюють ситуацією", – розповів тоді Ломаченко.

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бокс Василь Ломаченко Теофимо Лопес

Джерело: Сегодня|Спорт

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