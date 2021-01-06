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Василю Ломаченку жорстко вказали на його місце

6 січня, 13:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лопес вважає, що українець повинен змінити вагову категорію

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес дав пораду Василю Ломаченку. Лопес відібрав титули в українця і тепер вчить його жити.

"Ломо, розслабся. Твоє місце дивізіоном нижче. Тож повертайся туди. Пам'ятаєш, я ж обіцяв до бою повернути тебе в першу легку вагу.

Якщо чесно, я бажаю Ломаченку тільки всього найкращого. Бажаю йому відмінної кар'єри. Вважаю, що у нього ще є час, щоб досягти чогось суттєвого", – сказав Лопес в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Hub TV.

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До речі, радить Ломаченку опуститися на категорію нижче і голова Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов.

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"Ви подивіться – там всі на голову вище Васі. Він перейшов чому – щоб завоювати якомога більше поясів в різних категоріях. І виходить так: чим більше вагова категорія, тим вище і гонорар. Чому боксери важких вагових категорій прагнуть в суперважковаговики? Там зовсім інші гроші. Як кажуть американці: "У боксі є тільки дві вагові категорії – суперважка і всі інші", – резюмує Зав'ялов.

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

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бокс боксер Василь Ломаченко Теофимо Лопес

Джерело: ua.tribuna.com

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