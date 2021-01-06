Василю Ломаченку жорстко вказали на його місце

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес дав пораду Василю Ломаченку. Лопес відібрав титули в українця і тепер вчить його жити.

"Ломо, розслабся. Твоє місце дивізіоном нижче. Тож повертайся туди. Пам'ятаєш, я ж обіцяв до бою повернути тебе в першу легку вагу.

Якщо чесно, я бажаю Ломаченку тільки всього найкращого. Бажаю йому відмінної кар'єри. Вважаю, що у нього ще є час, щоб досягти чогось суттєвого", – сказав Лопес в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Hub TV.