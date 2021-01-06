Василю Ломаченку жорстко вказали на його місце

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес дав пораду Василю Ломаченку. Лопес відібрав титули в українця і тепер вчить його жити.
"Ломо, розслабся. Твоє місце дивізіоном нижче. Тож повертайся туди. Пам'ятаєш, я ж обіцяв до бою повернути тебе в першу легку вагу.
Якщо чесно, я бажаю Ломаченку тільки всього найкращого. Бажаю йому відмінної кар'єри. Вважаю, що у нього ще є час, щоб досягти чогось суттєвого", – сказав Лопес в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Hub TV.
До речі, радить Ломаченку опуститися на категорію нижче і голова Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов.
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"Ви подивіться – там всі на голову вище Васі. Він перейшов чому – щоб завоювати якомога більше поясів в різних категоріях. І виходить так: чим більше вагова категорія, тим вище і гонорар. Чому боксери важких вагових категорій прагнуть в суперважковаговики? Там зовсім інші гроші. Як кажуть американці: "У боксі є тільки дві вагові категорії – суперважка і всі інші", – резюмує Зав'ялов.
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