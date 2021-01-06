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Василию Ломаченко жестко указали на его место

6 января, 13:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лопес считает, что украинец должен сменить весовую категорию

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дал совет Василию Ломаченко. Лопес отобрал титулы у украинца и теперь учит его жить.

"Лома, расслабься. Твое место дивизионом ниже. Так что возвращайся туда. Помнишь, я ведь обещал до боя вернуть тебя в первый легкий вес.

Если честно, я желаю Ломаченко только всего самого лучшего. Желаю ему отличной карьеры. Считаю, что у него еще есть время, чтобы добиться чего-то стоящего", – сказал Лопес в интервью ютуб-каналу Fight Hub TV.

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Теофимо Лопес – Василий Ломаченко

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Кстати, советует Ломаченко опуститься на категорию ниже и глава Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

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"Вы посмотрите – там все на голову выше Васи. Он перешел почему – чтобы завоевать как можно больше поясов в разных категориях. И получается так: чем больше весовая категория, тем выше и гонорар. Почему боксеры тяжелых весовых категорий стремятся в супертяжи? Там совсем другие деньги. Как говорят американцы: "В боксе есть только две весовые категории – супертяжелая и все остальные", – резюмирует Завьялов.

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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бокс боксер Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: ua.tribuna.com

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