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"Ломаченку, у нас немає вакансій для тата": відповідь статистиків українському боксеру

8 січня, 14:48

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ден Каноббіо потролив Василя щодо необ'єктивного підрахунку ударів у бою з Лопесом

Ніяк не вщухнуть пристрасті навколо об'єднавчого бою в легкій вазі між Теофімо Лопесом і Василем Ломаченко. Колишній чемпіон після тривалого мовчання дав велике інтерв'ю, в якому поставив під питання дії і суддів, і статистиків. До речі, днями Лопес жорстко вказав Ломаченкові на його місце.

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Василь говорив, що він і його тренер-батько Анатолій були здивовані підрахунком ударів. Мовляв, американець просто торкався його рукавичками, а йому вже додавали удар. Наприклад, Ломаченко-старший нарахував 150 ударів, які отримав син, а CompuBox – 180. Від компанії українському боксеру відповів у соцмережах репортер Ден Каноббіо.

Спочатку він потролив Василя щодо того, що його тато неупереджений, пожартував, що для нього у компанії, на жаль, немає вакансій. Згадаймо, що свого часу Лому ставили на перше місце і ніхто з його команди цим не обурювався. Потім Ден адресував Васі п'ять зауважень.

  1. Перерахунок ударів твоїм татом не робить його неупередженим.
  2. Судді у рингу не можуть бачити статистику.
  3. Ти програв.
  4. Ти пройшов точку, за якою має бути соромно.
  5. Повертайся в вагу 130 фунтів.

При цьому Каноббіо віддав належне колишньому чемпіонові та навів статистику, за якою кількість його ударів як випущених, так і тих, що досягли мети – найвище в легкій вазі.

Тим часом Джервонта Девіс погрожує зламати Ломаченка й нокаутувати.

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Згадаймо, що говорили Михайло Зав'ялов та Олег Кудеров про поразку Василя:

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

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статистика бокс Василь Ломаченко Анатолій Ломаченко Теофимо Лопес
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