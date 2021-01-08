"Спочатку я зламаю Ломаченка, а потім нокаутую": кривавий план американського чемпа

Популярний американський боксер легкої ваги Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) готується провести бій проти Райана Гарсії (21-0, 18 КО), однак не забуває вколоти і колишнього чемпіона Василя Ломаченка. Раніше Василю Ломаченку жорстко вказали на його місце.

"Я готовий битися не тільки з Гарсією, але і з Василем Ломаченком або Девіном Хейні. Так, ми в різних командах. Але якщо буде зацікавленість уболівальників, то я хотів би, щоб ці бої відбулися. Прогноз на бій з Ломаченком? Думаю, я його спершу зламаю, а потім нокаутую у пізніх раундах", – сказав Девіс в інтерв'ю ютуб-каналу ESNEWS.

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Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

Відзначимо, що саме з непереможеним Девісом Ломаченко хотів би зустрітися в разі перемоги над ТеофімоЛопесом. Однак українець програв американцю в жовтні і втратив свої титули.

Нагадаємо, що в лютому 2020 року Джервонта ледь не придушив дружину на очах у натовпу. Чемпіон WBA Девіс шокував людей на благодійному баскетбольному матчі, а потім виправдовувався.

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Дивіться, як тренується Василь Ломаченко

Як тренується Василь Ломаченко

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