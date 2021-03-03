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Ломаченка штовхають на гріх заради бою з Хейні

3 березня, 11:29

Олег Люлька Олег Люлька

Американець пропонує побожному українцю битися на Великдень

Українець Василь Ломаченко та американець Девін Хейні продовжують розкручувати свій можливий бій. Справа вже дійшла до обговорення термінів поєдинку. При цьому непереможний Хейні штовхає Ломаченка на гріх – пропонуючи побитися на православний Великдень.

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Нагадаємо, не так давно Хейні поклав початок розборкам з українцем в соцмережах, написавши: "Де Лома?"

Ломаченко жорстко відповів: "Я тут! Я чекаю, коли ви, боягузи, зважитеся на справжній бій, а не на бійку в твіттері".

Василь Ломаченко. Фото: ТРК Україна

Василь Ломаченко. Фото: ТРК Україна

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Після цього боксери обмінялися ще кількома "уколами" в соцмережах.

І ось Ломаченко вирішив перейти до конкретики. "Ти організуєш наш бій?" – запитав він у Хейні.

Американець з відповіддю зволікати не став, написавши Василю в Twitter: "Я вільний у квітні або на початку травня".

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Але 2 травня – Великдень. У православній церкві, м'яко кажучи, не схвалюють, щоб цього дня і чи на тижні, що йому передує, парафіяни били один одного кулаками по обличчю, нехай навіть у рингу.

Тож залишається тільки чекати, чи погодиться побожний Ломаченко згрішити в інтересах своєї кар'єри. Або ж все-таки сторони зійдуться на іншій даті.

Ломаченко під час літургії

Ломаченко під час літургії / Фото: Facebook

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Нагадаємо, раніше подейкували, що Ломаченко поб'ється з Масайосі Накатані. 2019-го японець, як і українець 2020-го, програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка від Лопеса

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Великдень боксери Василь Ломаченко Девин Хейни

Джерело: Сегодня|Спорт

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