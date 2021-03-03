Ломаченка штовхають на гріх заради бою з Хейні

Українець Василь Ломаченко та американець Девін Хейні продовжують розкручувати свій можливий бій. Справа вже дійшла до обговорення термінів поєдинку. При цьому непереможний Хейні штовхає Ломаченка на гріх – пропонуючи побитися на православний Великдень.

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Нагадаємо, не так давно Хейні поклав початок розборкам з українцем в соцмережах, написавши: "Де Лома?"

Ломаченко жорстко відповів: "Я тут! Я чекаю, коли ви, боягузи, зважитеся на справжній бій, а не на бійку в твіттері".

Василь Ломаченко. Фото: ТРК Україна

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Після цього боксери обмінялися ще кількома "уколами" в соцмережах.

І ось Ломаченко вирішив перейти до конкретики. "Ти організуєш наш бій?" – запитав він у Хейні.

Американець з відповіддю зволікати не став, написавши Василю в Twitter: "Я вільний у квітні або на початку травня".

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Але 2 травня – Великдень. У православній церкві, м'яко кажучи, не схвалюють, щоб цього дня і чи на тижні, що йому передує, парафіяни били один одного кулаками по обличчю, нехай навіть у рингу.

Тож залишається тільки чекати, чи погодиться побожний Ломаченко згрішити в інтересах своєї кар'єри. Або ж все-таки сторони зійдуться на іншій даті.

Ломаченко під час літургії / Фото: Facebook

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Нагадаємо, раніше подейкували, що Ломаченко поб'ється з Масайосі Накатані. 2019-го японець, як і українець 2020-го, програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

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