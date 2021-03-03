Ломаченко толкают на грех ради боя с Хейни

Украинец Василий Ломаченко и американец Девин Хейни продолжают раскручивать свой возможный бой. Дело уже дошло до обсуждения сроков поединка. При этом непобедимый Хейни толкает Ломаченко на грех – предлагая подраться на православную Пасху.

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Напомним, не так давно Хейни положил начало разборкам с украинцем в соцсетях, написав: "Где Лома?"

Ломаченко жестко ответил: "Я тут! Я жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на драку в твиттере".

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина

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Девин Хейни

После этого боксеры обменялись еще несколькими "уколами" в соцсетях.

И вот Ломаченко решил перейти к конкретике. "Ты организуешь наш бой?" – спросил он у Хейни.

Американец с ответом медлить не стал, написав Василию в Twitter: "Я свободен в апреле или начале мая".

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Но 2 мая – Пасха. В православной церкви, мягко говоря, не одобряют, чтобы в этот день и предшествующую ему неделю прихожане били друг друга кулаками по лицу, пусть даже в ринге.

Так что остается только ждать, согласится ли набожный Ломаченко согрешить в интересах своей карьеры. Либо же все-таки стороны сойдутся на другой дате.

Ломаченко во время литургии / Фото: Facebook

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Напомним, ранее поговаривали, что Ломаченко подерется с Масаеси Накатани. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

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