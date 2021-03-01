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Ломаченко в огне: "Жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не драку в Twitter"

1 марта, 12:37

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер ответил на провокацию американского чемпиона

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2,10 КО) активизировался в соцсетях и устроил перепалку с обладателем титула WBC Дэвином Хейни (25-0, 15 КО). Ранее мы писали, что реванш Ломаченко с Лопесом хочет устроить даже промоутер американца.

"Где Лома?" – написал Хейни на своей странице в Twitter. На что Ломаченко жестко ответил: "Я тут! Я жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не на драку в твиттере"

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Правда, в последнее время появилась информация, что Ломаченко подерется с японцем Масаеси Накатани. Главное, что объединяет Накатани с Ломаченко, это желание отомстить Лопесу. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо единогласным решением судей.

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Василий Ломаченко
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Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Как мы писали ранее, фанаты украинца не особо хотят боя с японцем. Они считают, что Ломаченко нужно бороться за право провести реванш с Лопесом. В крайнем случае соглашаться на поединок с соперником уровня Джервонты Дэвиса или другой титульный бой. Например, с тем же Хейни.

Смотрите, как тренируется Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

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Василий Ломаченко Девин Хейни
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