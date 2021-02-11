Ломаченко вернется летом. Соперником станет боксер, проигрывавший Лопесу

Будущий соперник Ломы имеет лишь одно поражение в профессиональной карьере

Американский промоутер Боб Арум в интервью телеканалу IFL TV сообщил, что украинец Василий Ломаченко вернется на ринг летом. Скорее всего, его соперником станет японский боксер легкого веса Масаеси Накатани.

Реклама

Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина

На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Впрочем, Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Напомним, что Ломаченко окончательно отшили с реваншем: Лопес назвал следующего соперника. Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее.

Беринчик, Ломаченко и Усик снова встретились:

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама