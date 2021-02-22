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Реванш Ломаченко с Лопесом хочет устроить даже промоутер американца

22 февраля, 13:06

Елена Павлова Елена Павлова

Боб Арум заинтересован даже в трилогии между боксерами

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела украинского легковеса Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса, рассказал о потенциальных боях для бывшего чемпиона мира. Ранее Усик оригинальным фото поздравил Ломаченко.

"Ломаченко против Хэйни? Это был бы действительно хороший поединок. Есть много отличных боев для Ломы. Я бы хотел устроить реванш Ломаченко с Лопесом. Если Лома победит в этом бою, то у них будет большая трилогия. Вероятно, Лома также может провести бой с Райаном Гарсией. Или спуститься во 2-й полулегкий вес и подраться с тем же Вальдесом. Какие бои можно устроить – это уже зависит от менеджеров и тренеров", – рассказал Арум Barbershop Conversation.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Правда, в последнее время появилась информация, что Ломаченко подерется с японцем Масаеси Накатани. Главное, что объединяет Накатани с Ломаченко, это желание отомстить Лопесу. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо единогласным решением судей.

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Как мы писали ранее, фанаты украинца не особо хотят этого боя. Они считают, что Ломаченко нужно бороться за право провести реванш с Лопесом. В крайнем случае, соглашаться на поединок с соперником уровня Джервонты Дэвиса или другой титульный бой.

Ломаченко и Усик отдыхают в бассейне

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бой Василий Ломаченко промоутер Боб Арум Теофимо Лопес
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