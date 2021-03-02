Ломаченко зажигает в соцсетях: "Ты получил чемпионский пояс по почте"

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко, похоже, продолжает усваивать уроки шоу-бизнеса и все чаще появляется в соцсетях. Накануне Ломаченко ответил на обвинения Хейни. Американский чемпион мира по версии WBC зацепил украинца в Twitter, и тот, на удивление, не стал отмалчиваться.

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После короткого обмена "любезностями" перепалка боксеров продолжилась. Вася подколол Дэвина фразой:

"Ждать – твое любимое занятие, ведь ты до сих пор ни с кем не бился".

Непобедимый "янки" тоже за словом в карман не полез и заявил, что в статусе обязательного претендента ждал боя с Ломаченко, но тот подал прошение на "франчайзинговый" титул. Далее Василий заявил, что это было не его решение, а затем потроллил Хейни:

"Тебе ли жаловаться, ведь ты свой пояс получил по почте".

Недавно Ломаченко вышел в эфир после дня рождения из салона машины.

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Пока что неясно, просто ли привлекают знаменитые спортсмены к себе внимание, или уже начали раскручивать свою будущую встречу на ринге. Тем временем, говорят, что Ломаченко подерется с японцем Масаеси Накатани. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

Смотрите, как Василий встретился с Денисом Беринчиком и Александром Усиком:

Беринчик просит у Ломаченко денег

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