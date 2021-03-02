Ломаченко запалює в соцмережах: "Ти отримав чемпіонський пояс поштою"

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко, схоже, продовжує засвоювати уроки шоу-бізнесу і все частіше з'являється в соцмережах. напередодні Ломаченко відповів на звинувачення Гейні. Американський чемпіон світу за версією WBC зачепив українця в Twitter, і той, на подив, не став відмовчуватися.

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Після короткого обміну "люб'язностями" перепалка боксерів продовжилася. Вася підколов Девіна фразою:

"Чекати – твоє улюблене заняття, адже ти досі ні з ким не бився".

Непереможний "янкі" теж за словом в кишеню не поліз і заявив, що в статусі обов'язкового претендента чекав на бій із Ломаченком, але той подав прохання на "франчайзинговий" титул. Далі Василь заявив, що це було не його рішення, а потім потролив Гейні:

"Чи тобі скаржитися, адже ти свій пояс отримав поштою".

Нещодавно Ломаченко вийшов у ефір після дня народження з салону машини.

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Поки що неясно, чи просто привертають знамениті спортсмени до себе увагу, чи вже почали розкручувати свою майбутню зустріч на рингу. Тим часом кажуть, що Ломаченко поб'ється з японцем Масаесі Накатані. 2019 року японець, як і українець 2020-го, програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Дивіться, як Василь зустрівся з Денисом Берінчиком та Олександром Усиком:

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