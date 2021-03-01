Ломаченко у вогні: "Чекаю, коли ви, боягузи, зважитеся на справжній бій, а не бійку в Twitter"

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2,10 КО) активізувався в соцмережах і влаштував перепалку з володарем титулу WBC Девіном Хейні (25-0, 15 КО). Раніше ми писали, що реванш Ломаченка з Лопесом хоче влаштувати навіть промоутер американця.

"Де Лома?" – написав Хейні на своїй сторінці в Twitter. На що Ломаченко жорстко відповів: "Я тут! Я чекаю, коли ви, боягузи, зважитеся на справжній бій, а не на бійку в твіттері"

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Правда, останнім часом з'явилася інформація, що Ломаченко поб'ється з японцем Масаесі Накатані. Головне, що об'єднує Накатані з Ломаченком, це бажання помститися Лопесу. У 2019 японець, як і українець в 2020-м, програв Теофімо одноголосним рішенням суддів.

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Реклама Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Як ми писали раніше, фанати українця не особливо хочуть бою з японцем. Вони вважають що Ломаченку потрібно боротися за право провести реванш з Лопесом. В крайньому випадку, погоджуватися на поєдинок з суперником рівня Джервонти Девіса або інший титульний бій. Наприклад, з тим же Хейні.

Дивіться, як тренується Ломаченко

Як тренується Василь Ломаченко

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