Як "вирубує" суперників наступний противник Ломаченка: відео нокауту

У Масайосі Накатані є дещо спільне з українцем – це бажання помститися Теофімо Лопесу

У боксерському світі набирає обертів розкрутка наступного бою Василя Ломаченка. Причому, як заявив раніше промоутер українця Боб Арум, це буде зовсім не бажаний для Василя реванш з Теофімо Лопесом. Очікується, що Ломаченко поб'ється з японцем Масайосі Накатані.

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Головне, що об'єднує Накатані з Ломаченком, це бажання помститися Лопесу. 2019-го японець, як і українець у 2020-му, програв Теофімо одноголосним рішенням суддів.

"Я хочу битися з Лопесом знову, саме заради цього я продовжую кар'єру, – каже 31-річний Накатані. – Я хочу нокаутувати його так само, як в своєму останньому поєдинку я нокаутував Вердехо"

Відзначимо, що в грудні 2020-го Масайосі Накатані двічі побував у нокдауні після ударів пуерториканця Фелікса Вердехо, однак обидва рази вставав з настилу і згодом сам "вимкнув" Фелікса.

Дивіться, як це було!

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Подивимося, чи встоїть проти таких "динамітів" японця Василь Ломаченко.

Як ми писали раніше, фанати українця не надто хочуть цього бою. Вони вважають що Ломаченкові потрібно боротися за право провести реванш з Лопесом. В крайньому випадку, погоджуватися на поєдинок з суперником рівня Джервонти Девіса або інший титульний бій.

/ Фото: Instagram

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Однак, схоже, спершу Ломаченково таки муситиме пройти випробування японським нокаутером Накатані. Достроково цей боєць завершив 13 зі своїх 19 переможних поєдинків.

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