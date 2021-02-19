Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Як "вирубує" суперників наступний противник Ломаченка: відео нокауту

19 лютого, 15:38

Олег Люлька Олег Люлька

У Масайосі Накатані є дещо спільне з українцем – це бажання помститися Теофімо Лопесу

У боксерському світі набирає обертів розкрутка наступного бою Василя Ломаченка. Причому, як заявив раніше промоутер українця Боб Арум, це буде зовсім не бажаний для Василя реванш з Теофімо Лопесом. Очікується, що Ломаченко поб'ється з японцем Масайосі Накатані.

Реклама

Головне, що об'єднує Накатані з Ломаченком, це бажання помститися Лопесу. 2019-го японець, як і українець у 2020-му, програв Теофімо одноголосним рішенням суддів.

"Я хочу битися з Лопесом знову, саме заради цього я продовжую кар'єру, – каже 31-річний Накатані. – Я хочу нокаутувати його так само, як в своєму останньому поєдинку я нокаутував Вердехо"

Відзначимо, що в грудні 2020-го Масайосі Накатані двічі побував у нокдауні після ударів пуерториканця Фелікса Вердехо, однак обидва рази вставав з настилу і згодом сам "вимкнув" Фелікса.

Дивіться, як це було!

Реклама

Подивимося, чи встоїть проти таких "динамітів" японця Василь Ломаченко.

Як ми писали раніше, фанати українця не надто хочуть цього бою. Вони вважають що Ломаченкові потрібно боротися за право провести реванш з Лопесом. В крайньому випадку, погоджуватися на поєдинок з суперником рівня Джервонти Девіса або інший титульний бій.

/ Фото: Instagram

Реклама

Однак, схоже, спершу Ломаченково таки муситиме пройти випробування японським нокаутером Накатані. Достроково цей боєць завершив 13 зі своїх 19 переможних поєдинків.

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка від Лопеса

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс Василь Ломаченко відео нокауту Масаьосі Накатані
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі Тайсона
День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі ТайсонаБокс
Ефектний нокаут у боксі після серії ударів в голову
Ефектний нокаут у боксі після серії ударів в головуБокс
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
"Не про**рай кар'єру": фанати не радять Ломаченку битися з японцемБокс
"Копійки є? А якщо знайду?" Епічне фото Усика і Ломаченка "на районі"Бокс
Піднявся після нокдауну і замісив суперника: бій-трилер із дивізіону Усика
Піднявся після нокдауну і замісив суперника: бій-трилер із дивізіону УсикаБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти