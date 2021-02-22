Реванш Ломаченка з Лопесом хоче влаштувати навіть промоутер американця

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи українського легкоатлета Василя Ломаченка і американця Теофімо Лопеса, розповів про потенційних боях для колишнього чемпіона світу. Раніше Усик оригінальним фото привітав Ломаченка.

"Ломаченко проти Хейні? Це був би дійсно хороший поєдинок. Є багато відмінних боїв для Ломи. Я б хотів влаштувати реванш Ломаченка з Лопесом. Якщо Лома переможе в цьому бою, то у них буде велика трилогія. Ймовірно, Лома також може провести бій з Райаном Гарсією. Або спуститися у 2-гу напівлегку вагу і побитися з тим же Вальдесом. Які бої можна влаштувати – це вже залежить від менеджерів і тренерів", – розповів Арум Barbershop Conversation.

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Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Правда, останнім часом з'явилася інформація, що Ломаченко поб'ється з японцем Масаесі Накатані.Головне, що об'єднує Накатані з Ломаченком, це бажання помститися Лопесу. У 2019 японець, як і українець в 2020-м, програв Теофімо одноголосним рішенням суддів.

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Як ми писали раніше, фанати українця не особливо хочуть цього бою. Вони вважають що Ломаченку потрібно боротися за право провести реванш з Лопесом. В крайньому випадку, погоджуватися на поєдинок з суперником рівня Джервонти Девіса або інший титульний бій.

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