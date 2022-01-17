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Ломаченко більше не топ. Хейні принизив українця у батлі з Камбососом

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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17 січня, 19:37
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Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос та Девін Хейні влаштували словесну суперечку в соцмережах, не забувши згадати українця Василя Ломаченка
Хейні, Камбосос і Ломаченко
Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Суперники ніяк не можуть домовитися, з ким Камбосос має провести свій наступний бій. Але якщо австралієць шанобливо відгукується про легендарного українця, то Хейні не прогаяв можливості вколоти Ломаченка.

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"Я не схожий на більшість тутешніх котяр. Я тут заради справжніх битв.

Як на мене, вболівальникам варто було б віддати належне мені, Теофімо Лопесу та Василю Ломаченку. У дивізіоні є 1 імператор, 4 королі (Джервонта Девіс, Хейні, Лопес та Райан Гарсія) та 1 матриця (Ломаченко).

Але з цього числа тільки ми троє б'ємося, а решта зайняті перепалками в соцмережах. Просто констатую факти. Тож ще питання, хто від кого збирається втекти..." – написав Камбосос у своєму Twitter .

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса
Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

На що Хейні у ту ж мить відповів: "Все вірно, бро. Тільки ось Лома вилетів (з топу)".

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/ Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Ломаченка принизив американський боксер Шакур Стівенсон. Чемпіон WBO заявив, що український ексчемпіон світу йому не рівня.

Василь Ломаченко не цікавий Шакуру Стівенсону
Василь Ломаченко не цікавий Шакуру Стівенсону / Фото: Колаж: Сьогодні

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Тим часом поки йде словесна суперечка, глава Top Rank Боб Арум заявив, що промоутери Ломаченка та Камбососа вже займаються організацією мегафайту. На думку Арума, найкраще місце для проведення бою – Сідней.

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