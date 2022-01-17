Супербій Ломаченка та Камбососа пройде у Сіднеї. Промоутер озвучив подробиці

Організацією мегафайту вже займаються промоутери обох боксерів. Але свої корективи вносить ситуація з коронавірусом

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум упевнений, що поєдинок між Василем Ломаченком і абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом можна було б провести найближчим часом, якби не новий штам коронавірусу.

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"Ломаченко хоче провести бій із Камбососом, і ми дуже хочемо організувати йому цей бій. Ми хотіли б зробити це в Австралії, на батьківщині Камбососа, і ми можемо зібрати багато грошей на організацію, але не зараз, коли лютує COVID-19.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

Уряд Австралії просто не дасть нам грошей на це, тому що там справді важка ситуація з коронавірусом. Але я оптиміст, і я вірю, що невдовзі все це завершиться. Це останній штам – омікрон, що поширюється всюди, але не завдає такої шкоди, як попередні. Він нагадує мені добре побитого боксера в останніх раундах. Начебто викидає багато ударів, але він уже так утомився, що вони не несуть супернику жодної небезпеки.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонга / Фото: Getty Images

Я б хотів провести цей бій у Сіднеї і ми вивчаємо можливості того, як це можна влаштувати. Я оптимістично налаштований, як і менеджер Камбососа Пітер Кан, але подивимося", – цитує Арума World Boxing News .

Промоутер Боб Арум

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Нещодавно Джордж Камбосос проговорився про своїх майбутніх суперників .

"Хейні, Лома, Танк (прізвисько Джервонти Девіса) – всі вони отримають своє, один за одним", – написав австралієць у Twitter .

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що фанати Камбососа назвали Ломаченко найцікавішим суперником для Джорджа з наступного бою.

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