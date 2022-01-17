Супербой Ломаченко и Камбососа пройдет в Сиднее. Промоутер озвучил подробности

Организацией мегафайта уже занимаются промоутеры обоих боксеров. Но свои коррективы вносит ситуация с коронавирусом

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что поединок между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом можно было бы провести в ближайшее время, если бы не новый штам коронавируса.

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"Ломаченко хочет провести бой с Камбососом, и мы очень хотим организовать ему этот бой. Мы хотели бы сделать это в Австралии, на родине Камбососа, и мы можем собрать много денег на организацию, но не сейчас, когда свирепствует COVID-19.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Правительство Австралии просто не даст нам денег на это, потому что там действительно тяжелая ситуация с коронавирусом. Но я оптимист, и я верю, что вскоре все это завершится. Это последний штамм – омикрон, распространяется повсюду, но не наносит такого ущерба, как предыдущие. Он напоминает мне хорошо побитого боксера в последних раундах. Вроде бы выбрасывает много ударов, но он уже так устал, что они не несут сопернику никакой опасности.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Я бы хотел провести этот бой в Сиднее, и мы изучаем возможности того, как это можно устроить. Я настроен оптимистично, как и менеджер Камбососа Питер Кан, но посмотрим", – цитирует Арума World Boxing News.

Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий

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Недавно Джордж Камбосос проговорился о своих будущих соперниках.

"Хэйни, Лома, Танк (прозвище Джервонты Дэвиса) – все они получат свое, один за другим", – написал австралиец в Twitter.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что фанаты Камбососа назвали Ломаченко самым интересным соперником для Джорджа по следующему бою.

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