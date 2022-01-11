Так Ломаченко еще никто не унижал. Чемпион WBO объяснил отказ от боя с украинцем

Украинский боксер Василий Ломаченко попал под абсолютный игнор со стороны топовых бойцов. Теперь от схватки с Хай-теком отказался американский боксер Шакур Стивенсон. По мнению чемпиона WBO, Ломаченко ему не ровня.

"Мы видели, как Ломаченко дважды проигрывал. Он победил многих великих бойцов, но разве мы не видели, как он уступал дважды?

Сколько раз мы видели, как Вальдес проигрывал? Мы никогда раньше не наблюдали его поражения. Он показал отличное выступление в бою с Мигелем Берчельтом. Он нокаутировал его, хотя Берчельта до этого никогда не побеждали.

Мы видели Василия Ломаченко на ринге с Теофимо Лопесом, и он выглядел испуганным.