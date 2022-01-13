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Ломаченко – номер один, а Камбосос просто везунчик. Гарсия мечтает о бое с украинцем

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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13 января, 22:11
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Американский проспект Райан Гарсия назвал свой список желаемых соперников, и первым в этом списке идет Василий Ломаченко
Райан Гарсия мечтает о бое с Ломаченко
Райан Гарсия мечтает о бое с Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

В январе прошлого года Райан Гарсия довольно неожиданно завалил 33-летнего англичанина Люка Кэмпбелла и завоевал титул временного чемпиона по версии WBC в легком весе.

Но затем в карьере 23-летнего боксера наступила длительная пауза вызванная травмой и депрессией. Теперь молодой проспект готов к возвращению на ринг и встрече с топ-боксерами. Тем интереснее выбор американца, особенно, если первое место в его рейтинге занимает украинский боксер.

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"Ломаченко – мой номер один. Далее следуют Дэвин Хэйни и Джервонта Дэвис. За ними идет Джордж Камбосос, он хорошо выступил, в отличие от тех же Дэвина и Джервонты.

Бой с Ломаченко был бы огромным. Он классный боец и просто мастерски проявил себя в последнем поединке. Он смотрелся великолепно.

Ломаченко не тратит лишние силы, будь то работа на ногах или положение корпуса. Хотя я скажу, что он должен был нокаутировать Комми.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми
Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

Для Камбососа звезды сошлись. Я не знаю, собирается ли он вызывать на бой другого топового бойца. Я лично не думаю, что он собирается удерживать пояса. Может быть, он будет. Однажды он меня уже удивил.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса
Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Хэйни просто не знает, как вести себя, когда его бьют. Он легко приходит в ярость, когда получает хороший удар, и начинает делать случайные вещи. Я мог бы извлечь из этого выгоду на ринге.

Что касается Дэвиса, то он слишком сильно уважал Круза в первых раундах", – сказал Гарсия в интервью Boxing Scene.

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Ранее мы писали, что Василий Ломаченко попал под абсолютный игнор со стороны топовых бойцов. Никто не хочет проводить рейтинговые поединки с украинцем.

Особенно обидным стало унижение бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях от американца Стивенсона, который сказал, что Ломаченко ему не ровня.

Василий Ломаченко не интересен Шакуру Стивенсону
Василий Ломаченко не интересен Шакуру Стивенсону / Фото: Коллаж: Сегодня

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