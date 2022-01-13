Ломаченко – номер один, а Камбосос просто щасливчик. Гарсія мріє про бій із українцем

Американський проспект Райан Гарсія назвав свій список бажаних суперників, і першим у цьому списку йде Василь Ломаченко

Райан Гарсія мріє про бій із Ломаченком / Фото: Колаж: Сьогодні

У січні минулого року Райан Гарсія досить несподівано завалив 33-річного англійця Люка Кемпбелла і завоював титул тимчасового чемпіона за версією WBC у легкій вазі.

Але потім у кар'єрі 23-річного боксера настала тривала пауза, викликана травмою і депресією. Тепер молодий проспект готовий до повернення на ринг та зустрічі з топ-боксерами. Тим цікавішим є вибір американця, особливо, якщо перше місце в його рейтингу посідає український боксер.

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"Ломаченко – мій номер один. Далі йдуть Девін Хейні та Джервонта Девіс. За ними йде Джордж Камбосос, він добре виступив, на відміну від тих же Девіна та Джервонти. Бій із Ломаченком був би величезним. Він класний боєць і просто майстерно виявив себе в останньому поєдинку. Він виглядав чудово. Ломаченко не витрачає зайві сили, чи то робота на ногах, чи становище корпусу. Хоча я скажу, що він повинен був нокаутувати Коммі.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

Для Камбососа зірки зійшлися. Я не знаю, чи він збирається викликати на бій іншого топового бійця. Я особисто не думаю, що він збирається утримувати паски. Можливо, він буде. Якось він мене вже здивував.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Хейні просто не знає, як поводитися, коли його б'ють. Він легко розлютується, коли отримує хороший удар, і починає робити випадкові речі. Я міг би отримати з цього зиск на рингу. Що стосується Девіса, то він дуже поважав Круза в перших раундах", – сказав Гарсія в інтерв'ю Boxing Scene.

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Раніше ми писали, що Василь Ломаченко потрапив під абсолютний ігнор з боку топових бійців. Ніхто не хоче проводити рейтингові поєдинки з українцем.

Особливо образливим стало приниження колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях від американця Стівенсона, який сказав, що Ломаченко йому не рівня.