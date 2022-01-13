13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 24’ Онлайн
Мілан 0
Ювентус 1
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко – номер один, а Камбосос просто щасливчик. Гарсія мріє про бій із українцем

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 22:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський проспект Райан Гарсія назвав свій список бажаних суперників, і першим у цьому списку йде Василь Ломаченко
Райан Гарсія мріє про бій із Ломаченком
Райан Гарсія мріє про бій із Ломаченком / Фото: Колаж: Сьогодні

У січні минулого року Райан Гарсія досить несподівано завалив 33-річного англійця Люка Кемпбелла і завоював титул тимчасового чемпіона за версією WBC у легкій вазі.

Але потім у кар'єрі 23-річного боксера настала тривала пауза, викликана травмою і депресією. Тепер молодий проспект готовий до повернення на ринг та зустрічі з топ-боксерами. Тим цікавішим є вибір американця, особливо, якщо перше місце в його рейтингу посідає український боксер.

Реклама

"Ломаченко – мій номер один. Далі йдуть Девін Хейні та Джервонта Девіс. За ними йде Джордж Камбосос, він добре виступив, на відміну від тих же Девіна та Джервонти.

Бій із Ломаченком був би величезним. Він класний боєць і просто майстерно виявив себе в останньому поєдинку. Він виглядав чудово.

Ломаченко не витрачає зайві сили, чи то робота на ногах, чи становище корпусу. Хоча я скажу, що він повинен був нокаутувати Коммі.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

Для Камбососа зірки зійшлися. Я не знаю, чи він збирається викликати на бій іншого топового бійця. Я особисто не думаю, що він збирається утримувати паски. Можливо, він буде. Якось він мене вже здивував.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса
Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Хейні просто не знає, як поводитися, коли його б'ють. Він легко розлютується, коли отримує хороший удар, і починає робити випадкові речі. Я міг би отримати з цього зиск на рингу.

Що стосується Девіса, то він дуже поважав Круза в перших раундах", – сказав Гарсія в інтерв'ю Boxing Scene.

Реклама

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко потрапив під абсолютний ігнор з боку топових бійців. Ніхто не хоче проводити рейтингові поєдинки з українцем.

Особливо образливим стало приниження колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях від американця Стівенсона, який сказав, що Ломаченко йому не рівня.

Василь Ломаченко не цікавий Шакуру Стівенсону
Василь Ломаченко не цікавий Шакуру Стівенсону / Фото: Колаж: Сьогодні

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
521
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
449
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
448
4
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
404
5
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
379
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
591
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
509
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
461
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
434
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
420
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти