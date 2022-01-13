На босса Ломаченко подал в суд лучший боксер мира

Чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд обвинил промоутера Боба Арума в расизме и требует 10 миллионов долларов

Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

Американский боец Теренс Кроуфорд, которого легендарный Флойд Фейвезер назвал лучшим из ныне действующих боксеров мира, пошел судебной войной против 90-летнего главы Top Rank Боба Арума.

Напомним, Арум является промоутером Василия Ломаченко.

Реклама

Как сообщает BoxingScene, сумма иска Кроуфорда против своих бывших промоутеров из Top Rank составляет 10 миллионов долларов.

Кроуфорд обвиняет Арума в том, что тот не организовал ему прописанное в контракте количество боев. А также – в расовой дискриминации.

"Сегодня Арума считают сварливым белым стариком из-за его расистских заявлений и умышленного ущерба репутации черным боксерам. Как правило, это заканчивается тем, что пострадавшие бойцы, связанные с Top Rank контрактом, боятся заговорить и лишиться возможности выступать на протяжении действия соглашения, которое может достигать 5-7 лет", – говорится в иске.

Теренс Кроуфорд

Реклама

"Иск Кроуфорда против Top Rank довольно поверхностный. Его мерзкие обвинения в расизме абсолютно не оправданы. И он знает об этом, как и его адвокат".

Боб Арум уже отреагировал на иск.

Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий

"Всю свою жизнь я провел среди чемпионов-выходцев из афроамериканцев, латиносов и не только. И я нисколько не сомневаюсь в том, что суд посмотрит на иск со стороны Кроуфорда исключительно как на умышленное вымогательство", – приводит слова Арума BoxingScene.