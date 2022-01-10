Ломаченко стал изгоем. Украинца все игнорируют

Боксер мечтает о звании абсолютного чемпиона мира, однако с Василием никто не хочет даже проводить рейтинговые поединки

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко пожаловался, что никто не хочет с ним драться.

"Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", – заявил Ломаченко.

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре, когда победил представителя Ганы Ричарда Комми.

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Всего на профи-ринге у Ломаченко 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения. Его цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

И казалось, она близка. Обладатель четырех поясов Джордж Камбосос собирался провести защиту своих титулов против Ломаченко. Но потом решил выбрать себе в оппоненты пусть и непобедимого бойца, но по сравнению с Васей менее опасного для себя Девина Хэйни.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, австралиец Джордж Камбосос стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, победив в ноябре единогласным решением судей Теофимо Лопеса.