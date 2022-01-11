Вот это Усик заехал! Ломаченко должно быть стыдно

Александр Усик, похоже, мог бы стать чемпионом не только летних Олимпийских игр, как это случилось в 2012-м, но и зимних.
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Кто бы мог подумать, что боксер так уверенно катается на лыжах!
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В Сети появилось видео, как Усик на лыжах мчит по спуску в Буковеле, мастерски заезжая в поворот, а затем на высокой скорости исчезая из виду.
При этом на видео лыжного спуска, опубликованном в сториз Усика, Александр поставил иконку боксерской перчатки и флаг Украины.
Который, напомним, после декабрьской победы над Ричардом Комми в Нью-Йорке проигнорировал кум Усика Василий Ломаченко, укутавшись в стяг своего родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).
Тогда Ломаченко досталось немало критики в соцсетях, в частности, от Владимира Кличко, объяснившего Васе, что такое патриотизм, и возмутившегося: "Что за черт?"
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