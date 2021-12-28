Камбососу выбрали Ломаченко: от боя уже не отпетлять

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос, в бою за этот титул сенсационно сокрушивший Теофимо Лопеса, решил устроить среди своих фанатов опрос по поводу того, кого они хотят видеть его следующим соперником.
На своей странице в Twitter австралиец попросил выбрать ему оппонента среди таких боксеров, как Девин Хэйни, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и Райан Гарсия.
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"Хэйни, Ломаченко, Танк, Гарсия? Кто следующий?! Я хочу их всех. С кем великолепные фанаты желают увидеть защиту моей короны в 2022 году?" – написал Камбосос, прикрепив к своему твиту опрос.
Голосование еще продолжается, но по итогам волеизъявления 15 тысяч болельщиков лидирует вариант с Ломаченко – 38,5%, далее идут Хэйни (33,7%), Дэвис (19,5%) и Гарсия (8,3%).
Если результаты останутся теми же, Камбососу уже будет сложно уклониться от боя с украинцем – сочтут за труса.
Ранее президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что уже в первой половине следующего года их подопечный Василий Ломаченко проведет бой против Джорджа Камбососа.
"Василий вернулся после поражения от Лопеса с двумя великолепными победами и хочет вернуть свои титулы", – говорит Дюбеф.