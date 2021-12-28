Камбососу выбрали Ломаченко: от боя уже не отпетлять

Австралийский боксер спросил у фанатов, с кем ему провести следующий бой, и те ясно дали понять, что хотят поединка Камбосос – Ломаченко

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос, в бою за этот титул сенсационно сокрушивший Теофимо Лопеса, решил устроить среди своих фанатов опрос по поводу того, кого они хотят видеть его следующим соперником.

На своей странице в Twitter австралиец попросил выбрать ему оппонента среди таких боксеров, как Девин Хэйни, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и Райан Гарсия.

Реклама

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"Хэйни, Ломаченко, Танк, Гарсия? Кто следующий?! Я хочу их всех. С кем великолепные фанаты желают увидеть защиту моей короны в 2022 году?" – написал Камбосос, прикрепив к своему твиту опрос.

Голосование еще продолжается, но по итогам волеизъявления 15 тысяч болельщиков лидирует вариант с Ломаченко – 38,5%, далее идут Хэйни (33,7%), Дэвис (19,5%) и Гарсия (8,3%).

Если результаты останутся теми же, Камбососу уже будет сложно уклониться от боя с украинцем – сочтут за труса.

Реклама

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Камбосос готовится к встрече с Ломаченко / Фото: Getty Images

Ранее президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что уже в первой половине следующего года их подопечный Василий Ломаченко проведет бой против Джорджа Камбососа.

Реклама