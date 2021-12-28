Камбососу вибрали Ломаченка: від бою вже не відвертітися

Австралійський боксер запитав у фанатів, з ким йому провести наступний бій, і ті чітко дали зрозуміти, що хочуть поєдинку Камбосос – Ломаченко

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос, який у бою за цей титул сенсаційно здолав Теофімо Лопеса, вирішив влаштувати серед своїх фанатів опитування стосовно того, кого вони хочуть бачити його наступним суперником.

На своїй сторінці у Twitter австралієць попросив вибрати йому опонента серед таких боксерів, як Девін Хейні, Василь Ломаченко, Джервонта Девіс та Раян Гарсія.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"Хейні, Ломаченко, Танк, Гарсія? Хто наступний?! Я хочу їх усіх. З ким чудові фанати бажають побачити захист моєї корони 2022 року?" – написав Камбосос, прикріпивши до свого твіту опитування.

Голосування ще триває, але за підсумками волевиявлення 15 тисяч уболівальників лідирує варіант із Ломаченком – 38,5%, далі розташувалися Хейні (33,7%), Девіс (19,5%) та Гарсія (8,3%).

Якщо результати залишаться такими ж, Камбососу вже буде складно ухилитися від бою з українцем – вважатимуть боягузом.

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Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Камбосос готується до зустрічі з Ломаченком / Фото: Getty Images

Раніше президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф заявив, що вже у першій половині наступного року їхній підопічний Василь Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбососа

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