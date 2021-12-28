Камбососу вибрали Ломаченка: від бою вже не відвертітися

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос, який у бою за цей титул сенсаційно здолав Теофімо Лопеса, вирішив влаштувати серед своїх фанатів опитування стосовно того, кого вони хочуть бачити його наступним суперником.
На своїй сторінці у Twitter австралієць попросив вибрати йому опонента серед таких боксерів, як Девін Хейні, Василь Ломаченко, Джервонта Девіс та Раян Гарсія.
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"Хейні, Ломаченко, Танк, Гарсія? Хто наступний?! Я хочу їх усіх. З ким чудові фанати бажають побачити захист моєї корони 2022 року?" – написав Камбосос, прикріпивши до свого твіту опитування.
Голосування ще триває, але за підсумками волевиявлення 15 тисяч уболівальників лідирує варіант із Ломаченком – 38,5%, далі розташувалися Хейні (33,7%), Девіс (19,5%) та Гарсія (8,3%).
Якщо результати залишаться такими ж, Камбососу вже буде складно ухилитися від бою з українцем – вважатимуть боягузом.
Раніше президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф заявив, що вже у першій половині наступного року їхній підопічний Василь Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбососа
"Василь повернувся після поразки від Лопеса двома чудовими перемогами і хоче повернути свої титули", – каже Дюбеф.