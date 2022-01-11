Так Ломаченко ще ніхто не принижував. Чемпіон WBO пояснив відмову від бою з українцем

Український боксер Василь Ломаченко потрапив під абсолютний ігнор з боку топових бійців. Тепер від бою з Хай-теком відмовився американський боксер Шакур Стівенсон. На думку чемпіона WBO, Ломаченко йому не рівня.

"Ми бачили, як Ломаченко двічі програвав. Він переміг багатьох великих бійців, але хіба ми не бачили, як він поступався двічі?

Скільки разів ми бачили, як програвав Вальдес? Ми ніколи раніше не спостерігали його поразки. Він показав чудовий виступ у бою з Мігелем Берчельтом. Він нокаутував його, хоча Берчельта раніше ніколи не перемагали.

Ми бачили Василя Ломаченка на рингу з Теофімо Лопесом, і він виглядав переляканим.