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Так Ломаченко ще ніхто не принижував. Чемпіон WBO пояснив відмову від бою з українцем

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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11 січня, 12:27
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Чемпіон WBO у першій легкій вазі Шакур Стівенсон із радістю проведе свій поєдинок проти непереможеного Оскара Вальдеса, а ось український екс-чемпіон світу йому не цікавий
Василь Ломаченко не цікавий Шакуру Стівенсону
Василь Ломаченко не цікавий Шакуру Стівенсону / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Василь Ломаченко потрапив під абсолютний ігнор з боку топових бійців. Тепер від бою з Хай-теком відмовився американський боксер Шакур Стівенсон. На думку чемпіона WBO, Ломаченко йому не рівня.

"Ми бачили, як Ломаченко двічі програвав. Він переміг багатьох великих бійців, але хіба ми не бачили, як він поступався двічі?

Скільки разів ми бачили, як програвав Вальдес? Ми ніколи раніше не спостерігали його поразки. Він показав чудовий виступ у бою з Мігелем Берчельтом. Він нокаутував його, хоча Берчельта раніше ніколи не перемагали.

Ми бачили Василя Ломаченка на рингу з Теофімо Лопесом, і він виглядав переляканим.

Ломаченко – Лопес
Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

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Вальдес ніколи не програвав, я також. Я досягнув піку своєї кар'єри, він теж знаходиться на піку. Це бій кращого проти кращого", – цитує Стівенсона Boxing Insider.

Нагадаємо, саме непереможного Шакура Стівенсона хотів бачити у суперниках Василя глава Top Rank Боб Арум.

"Лома проти Шакура – бій, який я хочу організувати. Це буде відмінний поєдинок, неважливо, у якій вазі він пройде – легкій, першій легкій чи проміжній. Мені не потрібно, щоб їхній бій був титульним. Ломаченко проти Стівенсона – це масштабний поєдинок на pay-per-view", – наводить слова Боба Арума World Boxing News.

Ломаченко vs Стівенсон
Ломаченко vs Стівенсон / Фото: Getty Images

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Раніше колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко поскаржився, що ніхто не хоче битися з ним.

"Прямо зараз ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною", – заявив Ломаченко.

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні, коли переміг представника Гани Річарда Коммі .

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

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