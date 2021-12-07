Ломаченку відіб'ють голову: Вася дізнався наступного суперника

Стало відомо, з ким, найімовірніше, зустрінеться український боксер після того, як 11 грудня поб'ється з Річардом Коммі – на Васю чекає непереможний Стівенсон

Ломаченко vs Стівенсон / Фото: Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум має намір зіштовхнути лобами двох бійців своєї компанії Василя Ломаченка та Шакура Стівенсона, володаря титулу WBO у першій легкій вазі.

Але для початку Васі потрібно 11 грудня впоратися з Термінатором – ганцем Річардом Коммі.

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"Лома проти Шакура – бій, який я хочу організувати. Це буде відмінний поєдинок, неважливо, в якій вазі він відбудеться – легкій, першій легкій або проміжній. Мені не потрібно, щоб їхній бій був титульним. Ломаченко проти Стівенсона – це масштабний поєдинок на pay-per-view", – наводить слова Боба Арума World Boxing News.

Ломаченко vs Стівенсен: був би крутий бій

Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум / Фото: AFP

Зазначимо, що американцю Шакуру Стівенсону на прізвисько Безстрашний – 24 роки. Він срібний призер Олімпіади-2016, виграв усі свої 17 боїв на профі-рингу.

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В останньому із них Стівенсон у жовтні нокаутом здолав Джамела Херрінга.

Раніше Стівенсон, який свого часу був спаринг-партнером Ломаченка, вже встиг пригрозити Васі.

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"Я відіб'ю Ломаченку голову", – заявив Шакур.

Стівенсон і Ломаченко / Фото: Instagram

Додамо, що сам Ломаченко після Коммі хотів би побитися з Джорджем Камбососом, але абсолютний чемпіон у легкій вазі з Австралії стверджує, що українець для нього – не у пріоритеті.