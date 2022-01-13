Камбосос сказав, у якому порядку поб'є Ломаченка, Хейні і Танка

Кривдник Теофімо Лопеса Джордж Камбосос, з яким домагається бою Василь Ломаченко, розповів про свої плани.
Австралієць заблокував одного з фоловерів, який звинуватив його в тому, що він уникає сильної опозиції. При цьому Джордж написав забаненому користувачеві у Twitter:
"Заспокойся, друже, я дам фанатам те, що вони хочуть. Хейні, Лома, Танк (прізвисько Джервонти Девіса) – всі вони отримають своє, один за одним".
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"Я лише місяць тому побив топ-хлопця. Гадаєте, стадіонні бої роблять за один день? Майте терпіння! Я свого шансу чекав 10 років", – додав Камбосос.
Раніше ми писали, що фанати Камбососа назвали Ломаченка найцікавішим суперником для Джорджа в наступному бою.
Але, судячи зі слів батька Хейні, Камбосос збирається зустрітися з його сином, а не з Ломою.