Камбосос сказав, у якому порядку поб'є Ломаченка, Хейні і Танка

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос проговорився щодо своїх наступних поєдинків

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Кривдник Теофімо Лопеса Джордж Камбосос, з яким домагається бою Василь Ломаченко, розповів про свої плани.

Австралієць заблокував одного з фоловерів, який звинуватив його в тому, що він уникає сильної опозиції. При цьому Джордж написав забаненому користувачеві у Twitter:

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"Заспокойся, друже, я дам фанатам те, що вони хочуть. Хейні, Лома, Танк (прізвисько Джервонти Девіса) – всі вони отримають своє, один за одним".

Камбосос сенсаційно здолав Лопеса / Фото: Getty Images, AFP

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Джервонта Девіс / Фото: Getty Images

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"Я лише місяць тому побив топ-хлопця. Гадаєте, стадіонні бої роблять за один день? Майте терпіння! Я свого шансу чекав 10 років", – додав Камбосос.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що фанати Камбососа назвали Ломаченка найцікавішим суперником для Джорджа в наступному бою.

Але, судячи зі слів батька Хейні, Камбосос збирається зустрітися з його сином, а не з Ломою.