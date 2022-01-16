До Усика не може бути жодної поваги: за що ополчилися на боксера

Черговим всезнаючим порадником виявився тренер британського суперважковаговика Даніеля Дюбуа Шейн Макгіган, який закликав знищити українця, як це зробив росіянин Матвій Коробов.
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На думку тренера, секрет Усика в тому, що він не лише висококласний боксер, а ще й майстер ігор розуму та трюків. Такий самий, як Тайсон Ф'юрі.
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Тому він не заслуговує на шанобливе ставлення до себе.
"До такого бійця, як Усик не може бути жодної поваги. Звичайно, треба поважати його після бою. Ти маєш поважати його як людину, чемпіона та свого суперника.
Але не слід хотіти дружити чи якось спілкуватися з ним. Ти мусиш бажати тільки знищити його", – вважає коуч.
Секрет перемоги над Усиком простий, на думку Макгіґана, і всі про це знають. Ось тільки втілити у життя не можуть.
"Джошуа знає, що йому потрібно робити в реванші. Усі про це знають. Не треба намагатися грати у довгу гру з таким хлопцем, як Усик.
Необхідно вийти і застосувати свою фізику, свої габарити, нав'язати високий темп, не виявляти до нього жодної поваги, не торкатися рукавичок, не робити селфі перед боєм. Тобто потрібно вийти та зробити свою справу", – цитує тренера fightnews.info.
УСІК VS ДЖОШУА
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