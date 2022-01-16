До Усика не може бути жодної поваги: за що ополчилися на боксера

Поки команди Олександра Усика та Ентоні Джошуа ведуть переговори про реванш, боксерська громадськість не втомлюється давати поради британцю, як здолати українця

Усик VS Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Черговим всезнаючим порадником виявився тренер британського суперважковаговика Даніеля Дюбуа Шейн Макгіган, який закликав знищити українця, як це зробив росіянин Матвій Коробов.

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На думку тренера, секрет Усика в тому, що він не лише висококласний боксер, а ще й майстер ігор розуму та трюків. Такий самий, як Тайсон Ф'юрі.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Тому він не заслуговує на шанобливе ставлення до себе.

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"До такого бійця, як Усик не може бути жодної поваги. Звичайно, треба поважати його після бою. Ти маєш поважати його як людину, чемпіона та свого суперника. Але не слід хотіти дружити чи якось спілкуватися з ним. Ти мусиш бажати тільки знищити його", – вважає коуч.

у Британії закликають знищити Усіка. Фото: Reuters

Секрет перемоги над Усиком простий, на думку Макгіґана, і всі про це знають. Ось тільки втілити у життя не можуть.

"Джошуа знає, що йому потрібно робити в реванші. Усі про це знають. Не треба намагатися грати у довгу гру з таким хлопцем, як Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Необхідно вийти і застосувати свою фізику, свої габарити, нав'язати високий темп, не виявляти до нього жодної поваги, не торкатися рукавичок, не робити селфі перед боєм. Тобто потрібно вийти та зробити свою справу", – цитує тренера fightnews.info.

УСІК VS ДЖОШУА