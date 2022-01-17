Ломаченко больше не топ. Хейни унизил украинца в батле с Камбососом

Соперники никак не могут договориться, с кем Камбосос должен провести своей следующий бой. Но если австралиец уважительно отзывается о легендарном украинце, то Хейни не упустил возможность уколоть Ломаченко.
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"Я не похож на большинство здешних котяр. Я здесь ради настоящих схваток.
Как по мне, болельщикам стоило бы отдать должное мне, Теофимо Лопесу и Василию Ломаченко. В дивизионе есть 1 император, 4 короля (Джервонта Дэвис, Хэйни, Лопес и Райан Гарсия) и 1 матрица (Ломаченко).
Но из этого числа только мы трое деремся, а все остальные заняты перепалками в соцсетях. Просто констатирую факты. Так что тот еще вопрос, кто от кого собирается сбежать..." – написал Камбосос в своем Twitter.
Im not here for twitter fights like most of these cats! Im here for real fights! TBH you got give respect to myself, Teo & Loma! Out of the 1 Emperor, 4 kings & Matrix we 3 stepped up & fought. While the others fought on Twitter Just stating facts! Now you tell me who ducks pic.twitter.com/M55oezbwYn— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 16, 2022
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На что Хэйни тут же ответил: "Все верно, бро. Только вот Лома вылетел (из топа)".
Напомним, ранее Ломаченко унизил американский боксер Шакур Стивенсон. Чемпион WBO заявил, что украинский экс-чемпион мира ему не ровня.
Тем временем, пока идет словесная перепалка, глава Top Rank Боб Арум заявил, что промоутеры Ломаченко и Камбососа уже занимаются организацией мегафайта. По мнению Арума, лучшее место для проведения схватки – Сидней.