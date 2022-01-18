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Кривдник Усика: бос Ломаченко зіпсував мені кар'єру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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18 січня, 12:57
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Матвій Коробов із РФ, який 16 років тому достроково переміг у любителях Олександра Усика, звинуватив у всіх своїх бідах на профі-рингу Боба Арума
Олександр Усик і Матвій Коробов
Олександр Усик і Матвій Коробов / Фото: Getty Images

Російський боксер Матвій Коробов, котрий на Євро-2006 побив Олександра Усика, поскаржився, що кар'єру на профі-рингу йому зіпсував голова американської промоутерської компанії Top Rank Боб Арум – нинішній бос Василя Ломаченка.

Чемпіон світу 2005 та 2007 років серед любителів Коробов шкодує, що зв'язався з Top Rank, де, за словами росіянина, не виконували зобов'язання щодо організації боїв і навіть не приймали від нього дзвінки.

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"Слова говорили одні – спочатку робилося, потім не робилося. Я місяцями не міг додзвонитися до Арума, до свого менеджера, до його сина. Дзвонив уже матчмейкерам, секретарям, щоб бодай щось мені сказали. Говорили одне, потім мовчання. Готуватись до бою, не готуватися… Коли, чому, виїжджати, не виїжджати? Шбурляння було таке на рівному місці", – поскаржився Коробов в інтерв'ю Студії боксу Віктора Ялимова.

Усик і його кривдник Коробов
Усик і його кривдник Коробов / Фото: Getty Images, Instagram

"Не приховую – кілька разів дзвонив і ламаною російською посилав куди їх подалі. Доходило до такого", – додав Коробов.

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У профі-кар'єрі Коробов не просунувся далі за претендента на титул чемпіона світу в середній вазі. Нині йому 39 років. Прийняв американське громадянство і живе у США. Якщо пропозицій про нові поєдинки не надійде, завершить кар'єру.

Нагадаємо, свого часу Усик теж міг укласти контракт із Top Rank, але Арум Олександра забракував, віддавши перевагу його куму Василю Ломаченку.

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Олександр Усик і Боб Арум
Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

Згодом Усик уклав угоду з компанією братів Кличків K2 Promotions та восени минулого року став чемпіоном світу у суперважах.

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