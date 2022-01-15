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Усика розмазав росіянин: жахливе побиття українця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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15 січня, 17:35
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Нині Олександр Усик – чемпіон світу у суперважах. А 16 років тому начисто поступився Матвієві Коробову з РФ на чемпіонаті Європи серед любителів
Усик і його кривдник Коробов
Усик і його кривдник Коробов / Фото: Getty Images, Instagram

У це складно повірити, але нинішній володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик раніше програвав в одні ворота.

21 липня 2006 року, у півфіналі чемпіонату Європи у болгарському Пловдиві 19-річний, на той час, Олександр Усик без шансів поступився 23-річному росіянину Матвію Коробову – у третьому раунді суддя зафіксував дострокову перемогу Коробова з формулюванням "за явною перевагою".

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Щоправда, бій відбувався у "дрібній" категорії – до 75 кг. І за словами росіянина, це допомогло йому виграти.

"Усик був такий високий. Якщо не помиляюся, я виграв у нього явно, – розповів Коробов Студії Боксу Віктора Ялимова. – Якщо під час бою розрив перевищує 15 очок або 20, то поєдинок зупиняють за явною перевагою. По-моєму, було два нокдауни. Один точно був,здається, наприкінці другого раунду. А у третьому я вже набрав потрібну кількість очок".

"Яким суперником був Усик? Складний, так. Не скажу, що було легко. Тому що хлопець був високим. І видно було фізично, що він, мабуть, навіть не для цієї категорії. Ми боксували у 75 кг. Він уже тоді міг у 81 кг боксувати. І, можливо, результати були б кращими ще тоді. Він був тоді молодий, всі через це проходять", – наголосив Коробов.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

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"Я добре пам'ятаю тренера Усика. Він дуже тепло до мене ставився, завжди вітався, бажав успіхів. Відчувалося за енергетикою. Користуючись нагодою, хочу передати вітання, якщо він тренує ще. Саню пам'ятаю, звісно, чудово. Після того чемпіонату він пішов догори. Набирався досвіду і, відповідно, це дало результат", – додав Коробов.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Додамо, що Матвієві Коробову нині 39 років. Живе у США. Титулів у профі не має, два останні бої програв.

Усик же готується до весняного реваншу з Ентоні Джошуа, якого у вересні здолав одностайним рішенням суддів. У разі перемоги українець має намір боксувати з Тайсоном Ф'юрі за звання короля хевівейту.

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