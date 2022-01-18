Гуляночка! Усик біля каплиці затягнув Сердючку (відео)

У Мережі з'явилося ще одне відео з Олександром Усиком, який напередодні відзначив своє 35-річчя.
На пляжі біля каплички боксер затягнув пісню Вєрки Сердючки: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", водночас хвацько пританцьовуючи.
Далі по темі
Раніше ми розповідали, що на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички та запалив на танцмайданчику зі своєю дружиною Катериною.
Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика з Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Дивіться, як Усик здолав Джошуа у вересні
Читайте також:
- Супербій Ломаченка та Камбососа пройде у Сіднеї. Промоутер озвучив подробиці
- Кохання на верблюді: дружина привітала Усика з днем народження
- Було дуже страшно! Білодід спробувала себе в тому ж, що й Усик
- Усик влаштував новий махач у Буковелі: з'явилося відео
- До Усика не може бути жодної поваги: за що заповзялися проти боксера
- Претендент на титули Усика відмолотив американця у чемпіонському бою