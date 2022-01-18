Усик запалив на день народження: танці з дружиною і руки в золоті (відео)

Володарю чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі виповнилося 35 років

Усик яскраво відзначив 35-річчя / Фото: Instagram

У подарунок на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички, розміром з половину самого себе, одягнувши які, Олександр звернувся до світу.

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"Hello! Heavyweight!" ("Привіт, суперважка вага!") – промовив Усик.

А потім, знявши ці величезні рукавички, Усик почав запалювати на танцмайданчику зі своєю дружиною Катериною.

Задував свічки на святковому торті Усик так само – пританцьовуючи.

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До речі, розважав іменинника та його гостей DJ PROBASS.

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Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика із Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Раніше ми розповідали, що Олександру набридло битися з людьми – він учинив бійку зі сніговою гарматою: Усика здуло за 10 секунд.