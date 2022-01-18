Усик запалив на день народження: танці з дружиною і руки в золоті (відео)

У подарунок на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички, розміром з половину самого себе, одягнувши які, Олександр звернувся до світу.
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"Hello! Heavyweight!" ("Привіт, суперважка вага!") – промовив Усик.
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А потім, знявши ці величезні рукавички, Усик почав запалювати на танцмайданчику зі своєю дружиною Катериною.
Задував свічки на святковому торті Усик так само – пританцьовуючи.
До речі, розважав іменинника та його гостей DJ PROBASS.
Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика із Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Раніше ми розповідали, що Олександру набридло битися з людьми – він учинив бійку зі сніговою гарматою: Усика здуло за 10 секунд.