Кохання на верблюді: дружина привітала Усика з днем народження

Олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу серед профі Олександр Усик сьогодні святкує 35-річчя

В Усика день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександру Усику виповнилося 35 років. Тест: 10 фактів про Олександра Усиіка.

І з днем народження привітала боксера його дружина Катерина. Як фото вона обрала те, де Олександр у пустелі катається верхи на верблюді.

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"З днем народження, моє кохання", – підписала знімок Катерина.

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Раніше ми писали, що Олександр Усик, давньою перемогою над яким напередодні похвалилися в Росії, продовжує активно проводити час у Буковелі.

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Усик опублікував у Instagram відео, як, відклавши убік лижі та палиці, у захисному шоломі жваво махає кулаками у спарингу з невидимим суперником.