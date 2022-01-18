Крушитель Усика: босс Ломаченко испортил мне карьеру

Российский боксер Матвей Коробов, на Евро-2006 избивший Александра Усика, пожаловался, что карьеру на профи-ринге ему испортил глава американской промоутерской компании Top Rank Боб Арум – нынешний босс Василия Ломаченко.
Чемпион мира 2005 и 2007 годов среди любителей Коробов жалеет, что связался с Top Rank, где, по словам россиянина, не выполняли обязательства по организации боев и даже не принимали от него звонки.
"Слова говорились одни – сначала делалось, потом не делалось. Я месяцами не мог дозвониться до Арума, до своего менеджера, до его сына. Звонил уже матчмейкерам, секретарям, чтобы хоть что-то мне сказали. Сказали одно, потом молчок. Готовиться к бою, не готовиться… Когда, чего, выезжать, не выезжать? Швырялово было такое прямо вообще на ровном месте", – посетовал Коробов в интервью Студии бокса Виктора Ялымова.
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"Не скрою – несколько раз звонил и на ломаном русском посылал куда их подальше. Доходило до такого", – добавил Коробов.
В профи-карьере Коробов не продвинулся дальше претендента на титул чемпиона мира в среднем весе. Сейчас ему 39 лет. Принял американское гражданство и живет в США. Если предложений о новых поединках не поступит, завершит карьеру.
Напомним, в свое время Усик тоже мог заключить контракт с Top Rank, но Арум Александра забраковал, предпочтя его кума Василия Ломаченко.
Впоследствии Усик заключил соглашение с компанией братьев Кличко K2 Promotions и осенью прошлого года стал чемпионом мира в супертяжах.
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