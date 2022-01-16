К Усику не может быть никакого уважения: за что ополчились на боксера

Пока команды Александра Усика и Энтони Джошуа ведут переговоры о реванше, боксерская общественность не устает давать советы британцу, как одолеть украинца

Усик VS Джошауа / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередным всезнающим советчиком оказался тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа Шейн Макгиган, призвавший уничтожить украинца, как это сделал россиянин Матвей Коробов.

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По мнению тренера, секрет Усика в том, что он не только высококлассный боксер, но еще и мастер игр разума и трюков. Такой же, как Тайсон Фьюри.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Поэтому он не заслуживает уважительного отношения к себе.

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"К такому бойцу, как Усик не может быть никакого уважения. Конечно, нужно уважать его после боя. Ты должен уважать его как человека, чемпиона и своего соперника. Но не следует хотеть дружить или как-то общаться с ним. Ты должен желать только уничтожить его", – считает коуч.

в Британии призывают уничтожить Усика. Фото: Reuters

Секрет победы над Усиком простой, по мнению Макгигана, и все об этом знают. Вот только воплотить в жизнь не могут.

"Джошуа знает, что ему нужно делать в реванше. Все об этом знают. Не нужно пытаться играть в долгую игру с таким парнем, как Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Необходимо выйти и применить свою физику, свои габариты, навязать высокий темп, не проявлять к нему никакого уважения, не касаться перчатками, не делать селфи перед боем. То есть нужно выйти и сделать свое дело", – цитирует тренера fightnews.info.

УСИК VS ДЖОШУА