Гуляночка! Усик у часовни затянул Сердючку (видео)

В Сети появилось еще одно видео с Александром Усиком, накануне отметившим свое 35-летие.
На пляже аккурат возле часовни боксер затянул песню Верки Сердючки: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", при этом лихо пританцовывая.
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Ранее мы рассказывали, что на 35-летие Усик получил огромнейшие золотые перчатки и зажег на танцполе со своей женой Екатериной.
Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы, во второй половине года украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Смотрите, как Усик одолел Джошуа в сентябре
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