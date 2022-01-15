Усика размазал россиянин: жуткое избиение украинца

Сейчас Александр Усик – чемпион мира в супертяжах. А 16 лет назад вчистую уступил Матвею Коробову из РФ на чемпионате Европы среди любителей

Усик и его обидчик Коробов / Фото: Getty Images, Instagram

В это сложно поверить, но нынешний обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ранее проигрывал в одни ворота.

21 июля 2006 года, в полуфинале чемпионата Европы в болгарском Пловдиве 19-летний, на тот момент, Александр Усик без шансов уступил 23-летнему россиянину Матвею Коробову – в третьем раунде судья зафиксировал досрочную победу Коробова с формулировкой "по явному преимуществу".

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Правда, бой проходил в "мелкой" категории – до 75 кг. И, по словам россиянина, это помогло ему выиграть.

"Усик был такой высокий. Если не ошибаюсь, я выиграл у него явно, – рассказал Коробов Студии Бокса Виктора Ялымова. – Если по ходу боя разрыв превышает 15 очков или 20, то поединок останавливают в виду явного преимущества. По-моему, было два нокдауна. Один точно был, по-моему, в конце второго раунда. А в третьем я уже набрал нужное количество очков".

"Каким соперником был Усик? Сложный, да. Не скажу, что было легко. Потому что парень был рослый. И видно было физически, что он, наверное, даже не для этой категории. Мы боксировали в 75 кг. Он уже тогда мог в 81 кг боксировать. И, возможно, результаты были бы лучше еще на тот момент. Он был тогда молодой, все через это проходят", – отметил Коробов.

Александр Усик / Фото: Instagram

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"Я хорошо помню тренера Усика. Он очень тепло ко мне относился, всегда здоровался, желал удачи. Чувствовалось по энергетике. Пользуясь случаем, хочу передать привет, если он тренирует еще. Саню помню, конечно, прекрасно. После этого чемпионата он, как говорится, пошел по нарастающей вверх. Набирался опыта и, соответственно, это принесло результат", – добавил Коробов.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Добавим, что Матвею Коробову сейчас 39 лет. Живет в США. Титулов в профи не имеет, два последних боя проиграл.

Усик же готовится к весеннему реваншу с Энтони Джошуа, которого в сентябре одолел единогласным решением судей. В случае победы, украинец намерен побоксировать с Тайсоном Фьюри за звание короля хэвивейта.