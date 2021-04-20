Клоунада не допомогла: Редкачу зарахували технічний нокаут

Атлетична комісія Джорджії постановила, що українець Іван Редкач програв американцеві Реджису Прогрейсутехнічним нокаутом, хоча початковим формулюванням результату бою було технічне рішення.
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Прогрейс домінував протягом усього бою і спочатку був оголошений переможцем згідно оцінок суддів на момент зупинки бою (60:54, 60:54 і 59:54) після того, як Редкач в шостому раунді нібито отримав удар нижче пояса і корчився на канвасі близько 10 хвилин, поки його не винесли з рингу на ношах, повідомляє boxingscene.
Рефері Джим Корб ухвалив, що Редкач був збитий ударом нижче пояса, і в кінцевому підсумку зупинив бій для прийняття технічного рішення, коли Редкач не зміг продовжити поєдинок. Сам Прогрейс залишився незадоволеним рішенням суддів і вимагав нокауту.
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