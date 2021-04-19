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Редкач оригінально відреагував на фіаско в дивному бою з Прогрейсом

19 квітня, 14:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер після хворобливого падіння на рингу в Атланті в поєдинку з американцем вдарився в філософські роздуми про людей в своєму житті

У ніч на неділю українець Іван Редкач програв Реджіс Прогрейсу після дивного нокауту. Редкач корчився від болю і з рингу його винесли на ношах. 35-річний боксер тримався за пах, хоча удар припав начебто в бік.

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Перша реакція боксера з'явилася на його сторінці в Instagram. Правда, про бій він вирішив нічого не розповідати, а розмістив кілька фотографій з глибоко філософськими коментарями.

"Всі, хто мене оточує, – це міст до мого успіху. І тому вони всі важливі", – підписав Редкач своє фото з піднятими руками.

А в "історіях" в соцмережах подякував усім за підтримку кадрами з тваринами і на тлі океану в Каліфорнії, де він живе.

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Ця поразка стала шостою в 30 боях неординарного спортсмена на професіональному ринзі за 23 перемог і однієї нічиєї.

Отримавши порцію критики за свою поведінку, Редкач не хоче поки що говорити про сам бій з Прогрейсом. Цікаво, що його результат досі офіційно не підтверджений.

Читайте також: сексуальна кішечка зі скандального вечора боксу могла і на Олімпіаді виступити.

Згадаймо, що говорив Іван про тату Реджиса:

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бокс коментарій Іван Редкач Реджис Прогрейс
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