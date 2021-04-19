Пожалів, що народився в Україні! Боксер назвав українців злими і заздрісними

Вночі проти 18 квітня українського боксера Івана Редкача забрали з рингу на ношахпісля бою проти колишнього чемпіона світу американця Реджиса Прогрейса. Багато вболівальників звинуватили Редкача в тому, що він симулював удар нижче пояса в шостому раунді, щоб уникнути повноцінного нокауту. І це обурило українського бійця.
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"Все добре. Нехай говорять що завгодно. Комісія знає краще, для цього вона й існує. Я не дивлюся за всіма. Всі вже мої і гроші порахували, і витратили або вже знають, як витратять. Мені шкода, що я народився в такій країні, де живуть злі, заздрісні й меркантильні люди – не всі, але більшість. Той-таки Татусь Толя (Анатолій Ломаченко. – Ред.) пише Саші Гвоздику, що приїхав буцімто мене підтримати. Це вже старечий маразм", – написав Редкач у Facebook у відповідь на коментар користувача
У підсумку Реджис переміг технічним рішенням суддів після зупинки бою "через травму" – 60:54, 60:54 і 59:54. А ми вже повідомляли гонорари боксерів. Український напівсередньоваговик за вихід на ринг отримає 250 тисяч доларів, гарантований заробіток американця – 850 тисяч доларів (без частки від продажу PPV).
Іван Редкач проти Реджиса Прогрейса/Фото trillerfightclub.com
Сам кривдник Редкача залишився незадоволений рішенням суддів. Прогрейс упевнений, що переміг нокаутом після потужного удару по корпусу.
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