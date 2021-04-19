Усику таке і не снилося: блогер-боксер заробив десятки мільйонів

Американець Джейк Пол, який нокаутував колишню зірку ММА Бена АСКРО, повідомив, що забезпечив дохід шоу в Атланті в 65 мільйонів доларів

Часи змінюються, і щоб заробляти солідні гроші в спорті вже необов'язково бути видатним атлетом. Це підтвердило боксерське шоу, яке в неділю вранці за київським часом пройшло в Атланті (США). У головному поєдинку блогер знищив зірку MMA вже в першому раунді.

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Американський актор і відеоблогер Джейк Пол не став скромничати і розповів, скільки заробив за третю перемогу в трьох боях. Якщо йому вірити, то дохід склав 65 мільйонів доларів! За перегляд вечора боксу заплатили приблизно 1 мільйон 300 тисяч глядачів.

Правда, можливо, Пол опублікував загальний заробіток організаторів, при цьому вважаючи себе головним героєм заходу. Нагадаємо, взимку Джейк Пол ошелешив гонораром за андеркарт бою Майка Тайсона і Роя Джонса.

Пол отримав популярність завдяки ролі в телесеріалі і Тб Vine, яка вже закрита. Зараз 24-річний хлопець має 20 млн передплатників на Youtube.

Також цього вечора українця Редкача з рингу винесли на ношах. Гонорар уродженця Шостки склав скромні 250 тисяч доларів. Правда, до них також додасться частина від продажів телетрансляцій.

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