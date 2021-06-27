Побиття від дзвінка до дзвінка! Американський журналіст у захваті від форми Ломи

Майк Коппінгер вражений поверненням у ринг українського легковаговика Василя Ломаченка, який за 9 раундів знищив у Лас-Вегасі японця Масаесі Накатані

Василь Ломаченко готовий до нових великих боїв / Фото: Top Rank Instagram

Авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінгер вражений поверненням в ринг українського легкоатлета, колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка. Вранці в Лас-Вегасі Ломаченко знищив японця Масайосі Накатані. Українець виграв технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Японець побував у нокдауні, вже не міг захищатися і рефері зупинив бій.

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"Василь Ломаченко завершує шоу технічним нокаутом в дев'ятому раунді. Побиття від дзвінка до дзвінка. Після операції Лома виглядав дуже круто. Тепер йому потрібен ще один великий бій. Матч-реванш з Теофімо Лопесом?" – написав Коппінгер у Twitter

Зазначимо, що Ломаченко був значно точнішим за Накатані, хоч і викинув за бій менше ударів. Японець зробив 250 ударів проти 214 у українця. Але при цьому цілі у Масайосі досягли всього 29, тоді як у Василя – 104! Відсоток попадання відрізняється в чотири рази – 12% і 49% відповідно.

Ломаченко нокаутував Накатані в дев'ятому раунді / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді. Василь отримав розсічення на лобі після зіткнення головами, і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.

Після бою Ломаченко заявив, що хоче реваншу з Теофімо Лопесом і готовий чекати. На думку Васі, бій можна провести взимку.

Дивіться фініш бою Ломаченка і Накатані