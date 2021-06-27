Ломаченко програв Накатані за ударами, але був значно точніше: статистика бою

Український боксер за дев'ять раундів пропустив від японця всього 29 "пострілів", а більше половини його силових ударів досягало мети – повне домінування

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У неділю вранці Ломаченко переміг Накатани нокаутом, ефектно повернувшись після поразки Теофімо Лопесу. 33-річний хлопець з Білгорода-Дністровського повністю контролював хід подій на ринзі в Лас-Вегасі.

Цікаво, що японець зробив більше ударів, ніж українець – 250 проти 214. Однак при цьому цілі у Масаесі досягли всього 29, тоді як у Василя – 104! Відсоток попадання відрізняється в чотири рази – 12% і 49% відповідно.

Обидва бійці зробили акцент на силових ударах (26 і 89), тоді як джеби використовували рідко (3 і 15). При цьому вражає точність сильних ударів українця – 59% при 19% у суперника!

До речі, Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді.

Якщо ж звернути увагу на статистику по раундах, то бачимо, що Лома знову спочатку придивлявся до опонента (6-2 в першому), а потім вже нарощував перевагу. 19-2 в останньому раунді більше схоже на побиття.

На нашому сайті йшов онлайн бою Ломаченко – Накатані. Тепер у Василя 15 перемог на професійному рингу при двох поразках.

Дивіться, як проходило зважування бійців в Лас-Вегасі: