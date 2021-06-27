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Избиение от звонка до звонка! Американский журналист в восторге от формы Ломы

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 09:38
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Майк Коппингер впечатлен возвращением в ринг украинского легковеса Василия Ломаченко, который за 9 раундов уничтожил в Лас-Вегасе японца Масаеси Накатани
Василий Ломаченко готов к новым большим боям
Василий Ломаченко готов к новым большим боям / Фото: Top Rank Instagram

Авторитетный журналист издания The Athletic Майк Коппингер впечатлен возвращением в ринг украинского легковеса, бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко. Утром в Лас-Вегасе Ломаченко уничтожил японца Масаеси Накатани. Украинец выиграл техническим нокаутом в девятом раунде. Японец побывал в нокдауне, уже не мог защищаться и рефери остановил бой.

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"Василий Ломаченко завершает шоу техническим нокаутом в девятом раунде. Избиение от звонка до звонка. После операции Лома выглядел очень круто. Теперь ему нужен еще один большой бой. Матч-реванш с Теофимо Лопесом?" – написал Коппингер в Twitter

Отметим, что Ломаченко был значительно точнее Накатани, хоть и выбросил за бой меньше ударов. Японец сделал 250 ударов против 214 у украинца. Но при этом цели у Масаеси достигли всего 29, тогда как у Василия – 104! Процент попадания отличается в четыре раза – 12% и 49% соответственно.

Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде
Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде. Василий получил рассечение на лбу после столкновения головами, и бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением.

После боя Ломаченко заявил, что хочет реванша с Теофимо Лопесом и готов ждать. По мнению Васи, бой можно провести зимой.

Смотрите финиш боя Ломаченко и Накатани

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