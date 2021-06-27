Реакция Усика на победу Ломаченко: жест, который описал все без слов

Александр Усик выложил фото Василия Ломаченко с чемпионским поясом, а болельщики в восторге от формы украинца – бывший чемпион вернулся очень громко

Александр Усик и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Друг Василия Ломаченко, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, отреагировал на возвращение в ринг своего кума. Этим утром в Лас-Вегасе Ломаченко уничтожил японца Масаеси Накатани. Украинец выиграл техническим нокаутом в девятом раунде. Японец побывал в нокдауне, уже не мог защищаться и рефери остановил бой.

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"LOMUS", – написал Усик на своей странице в Instagram под фото, на котором он показывает пальцем на Ломаченко, держащего в руках чемпионский пояс WBС

"Чемпионы", "С победой", "Василий вернулся, очень громко! Лопес откажется от боя-реванша", – отреагировали на пост фоловеры.

Ранее мы сообщали, что Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде. Ломаченко получил рассечение на лбу после столкновения головами, и бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением.

Ломаченко vs Накатани / Фото: Getty Images

После боя Ломаченко заявил, что хочет реванша с Теофимо Лопесом и готов ждать. По мнению Васи, бой можно провести зимой.

Смотрите финиш боя Ломаченко и Накатани